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Росіянин пішов на незвичний крок, щоб втекти від мобілізації

Росіянин пішов на незвичний крок, щоб втекти від мобілізації

Росіяни, яких Москва відправляє на війну в Україну, вигадують різні способи уникнення мобілізації. Дехто з чоловіків призовного віку виїжджає назавжди з країни-окупанта, а дехто втікає за межі населених пунктів.

Про один з таких випадків розповіла служба ВВС.

Як йдеться у сюжеті, один росіянин вирішив не стояти у довгих чергах в аеропортах та на кордонах, а пішов жити у ліс.

Звати чоловіка Адам Калінін. До війни працював, маючи престижну професію, в ІТ-сфері. Коли настали скрутні часи із перспективою померти на чужині, то вирішив переселитися за межі населених пунктів.

Росіянин за місяць проживання в туристичному наметі налагодив побут та навіть почав будувати будинок власноруч. У його планах - повернутися в рідну міську домівку - тільки-но завершиться війна з Україною.

"Я просто турист, можна сказати", - жартує айтішник.

Джерело: apostrophe.ua

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