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Росіянин затаївся у засніженому рові від прикордонників, але не зміг заховатись від тепловізора (ВІДЕО)

Росіянин затаївся у засніженому рові від прикордонників, але не зміг заховатись від тепловізора (ВІДЕО)

У Харківській області «інтелектуальний кордон» допоміг виявити та затримати порушника, який незаконно прямував з Росії.

За допомогою оптико-електронних приладів правоохоронці виявили невідому особу, яка незаконно перетнула кордон поблизу населеного пункту Токарівка, що у Дергачівському районі. На затримання непроханця вирушив прикордонний наряд, від якого порушник намагався заховатися у засніженому рову. Він не врахував, що тепловий силует людини на холодному снігу дуже добре «бачить» тепловізійна камера.

Порушника затримали. Він виявився громадянином РФ. Затриманий розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні. На порушення кордону його підштовхнули непогашені кредити, через які його обмежили у праві виїзду з РФ.

Наразі за незаконне перетинання державного кордону України на росіянина складені матеріали адміністративного провадження. Його подальшу долю вирішить суд.

Зазначимо, що у 2020 році прикордонники Харківського загону затримали майже 200 осіб, які незаконно перетнули або намагалися незаконно перетнути державний кордон України.

Источник: dpsu.gov.ua

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