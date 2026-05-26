Сегодня 10:02
Російські БпЛА атакували Ізюмський район: пошкоджено підстанцію, понад 4700 осель – без світла
В Ізюмському районі Харківської області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено енергооб’єкт. Без світла залишилися понад 4700 абонентів, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Ізюмської РВА Степан Масельський.
«У селищі Андріївка Донецької селищної територіальної громади внаслідок масованої атаки БпЛА пошкоджено підстанцію, в результаті чого без електропостачання залишилося більше ніж 4700 абонентів», – йдеться в повідомленні.
Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС.
Також пошкоджено житловий будинок. Постраждали двоє людей, у яких діагностували гостру реакцію на стрес.