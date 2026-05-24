Російські дрони атакували Золочівську громаду: пошкоджено будинки, агрофірму та селищну рада

24 травня російські війська кілька разів атакували Золочівську громаду Харківської області FPV-дронами та БпЛА різних типів. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, агропідприємства, техніка та енергомережі, постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

24 травня з 0:30 до 7:30 російські війська FPV-дронами та БпЛА «Молнія» атакували села Лютівка, Завадське та Клинова-Новоселівка Золочівської громади. Унаслідок ударів знищено приватний будинок, ще три будинки та господарчі споруди пошкоджені. Обійшлося без жертв.

О 10:40 ворог завдав удару БпЛА «Молнія» по селищу Золочів. Пошкоджень зазнали два приватні будинки та енергомережі. Постраждалих немає.

Близько 10:50 російські війська FPV-дроном на оптоволокні атакували місцеве сільськогосподарське підприємство у Золочеві. Унаслідок удару загорілися складське приміщення та трактор. Люди не постраждали.

О 11:20 БпЛА «Молнія» влучив у подвір’я селищної ради у Золочеві. Пошкоджені трактор, автобус та господарчі споруди. Без постраждалих.

Ще один удар російські війська завдали о 12:06 БпЛА V2U по території агрофірми у Золочеві. Унаслідок влучання пошкоджені ангар, вантажний автомобіль та газогін. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости