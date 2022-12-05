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російські фейкороби знову брешуть про кров

російські фейкороби знову брешуть про кров

Фейк: на початку листопада російські ЗМІ повідомили, буцімто «країни НАТО передали для українських поранених військовослужбовців консервовану кров, у якій медики під час вибіркової перевірки виявили ВІЛ та гепатит.

▶️ «Тепер країні загрожує епідемія смертельних захворювань», стверджують російські фейкороби. При цьому посилаються на «документи архіву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, зламаного хакерами Kombatant».

Попри те, що Міністерство охорони здоров'я України одразу спростувало цю інформацію https://bit.ly/3VOKmYx, її досі поширюють у соцмережах.

✔️ Такі повідомлення — частина дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію Збройних сил, Міністерства охорони здоров'я України та країн-членів НАТО.

Лист, начебто відправлений на керівника уряду, – фейковий, що видно неозброєним оком. До прикладу, він не відповідає вимогам до оформлення офіційних документів в Україні.

● Роз’ясненн МОЗ:

● За весь час повномасштабного вторгнення Україна ні разу не зверталася до закордонних партнерів за донорською кров’ю чи її компонентами. Україна вибудувала національну службу крові, яка працює за європейськими стандартами і забезпечує доступ пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості.

● Українці самостійно надійно тримають донорський фронт. У країні налагоджено системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові, та вибудувано її логістику https://utcc.gov.ua/tvoya-krov-mozhe-voyuvaty/

● Україна не проводить вибіркових перевірок крові та її компонентів. Будь-яка донорська кров чи її компоненти завжди і без винятків проходить лабораторні дослідження. Відповідно, до використання потрапляє лише та кров та її компоненти, які є безпечними й ефективними для пацієнта.

✔️ Це не вперше російські пропагандисти брешуть про донорську кров. Кілька днів тому вони поширили фейк про те, що «в одній із українських шкіл дітей змушують здавати кров для потреб армії Києва» https://bit.ly/3gVWV5y

Джерело: https://www.facebook.com/behindtheukrainenews

Новости портала «Весь Харьков»

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