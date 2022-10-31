Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:06
Просмотров: 87

Російські фірми через підставні компанії роками купували нідерландські технології

Російські фірми через підставні компанії роками купували нідерландські технології

Нідерландські високотехнологічні компанії несвідомо продають свої технології компаніям, створеним російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника МВС Яна Свілленса, яку приводить видання DutchNews.

"Російська військова розвідувальна організація ГРУ створила підставні організації та компанії з метою закупівлі технологій у Нідерландах та контрабанди їх у Росію для військових цілей, таким чином уникаючи санкцій", - заявив Свілленс.

За його словами, асортимент продукції варіюється від мікрочіпів до промислових фарб та каучуку для шин військової техніки. Ці продукти мають як цивільне, так і військове кінцеве застосування

"Це відбувається з моменту анексії Криму, але з війною в Україні це значно збільшилося. Закликаю технологічний сектор провести ретельніше дослідження своїх клієнтів", - сказав Свілленс.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дракон дохлому медведю не товарищ
Сегодня 09:34    15
Ровно 100 лет назад, 30 октября 1922 года, к власти в Италии пришёл Муссолини
Сегодня 09:22    32
Спецслужбы Германии предупредили о возросшей активности иностранных шпионов в стране
Сегодня 09:11    52
В ООН официально (но дипломатически) называют российскую делегацию ё*нутой
Сегодня 08:59    85
На Київщині є «прильоти», частина Києва знеструмлена
Сегодня 08:48    86
россия навсегда утратила статус ведущей энергетической державы
Сегодня 08:48    78
Харківщина. 31 жовтня. Нові удари
Сегодня 08:37    147
Знову лякають? У Росії похвалилися випробуваннями "нового" крейсера
Сегодня 08:15    115
Аналитика ISW, 30 октября
Сегодня 08:11    92
Половина українських біженців прибуває у країни з можливістю працевлаштування
Сегодня 07:56    101
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 