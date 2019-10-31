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Російські хакери атакували антидопінгові установи у всьому світі – Microsoft

Російські хакери атакували антидопінгові установи у всьому світі – Microsoft

Світова антидопінгова установа також заявила, що "немає свідчень порушень систем WADA"

Масштабні кібернапади від групи під назвою Strontium, відомої як Fancy Bear/APT28, спрямовані проти антидопінгових установ, які зараз готуються висунути нові звинувачення проти Росії, виявили співробітники компанії Microsoft. Про таке повідомляє "Голос Америки".

Слід зазначити, що ці хакерські групи відомі своїми зв'язками з Москвою.

Напади почались 16 вересня і були проведені щонайменше проти 16 міжнародних антидопінгових установ на трьох континентах, цитує AFP повідомлення віцепрезидента Microsoft Тома Берта.

"Деякі з цих нападів були успішними, але більшість – ні", – зазначив Берт.

За словами чільника антидопінгової установи США Тревіса Тайгерта, проникнення до системи не було.

"Ми виявили і зупинили напад. Ми зв'язались стосовно цього з нашими партнерами, включаючи Microsoft", – сказав він.

Світова антидопінгова установа WADA також заявила, що "немає свідчень порушень систем WADA".

WADA заявляла, що до кінця цього року сподівається прийняти рішення стосовно звинувачень проти московської лабораторії в тому, що остання маніпулювала даними антидопінгових проб. Скандал зі звинуваченнями вибухнув перед Олімпійськими іграми 2016 року.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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