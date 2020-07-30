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Російські хакери атакували представництво президента України — заява

Російські хакери атакували представництво президента України — заява

Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Головне управління СБ України в АР Крим разом запобігли та усунули цілеспрямовану кібератаку на Представництво.

Про це повідомляється в заяві прес-служби Представництва.

За інформацію фахівців, кібератака була організована хакерським угрупуванням, підконтрольним ФСБ РФ.

Метою цей атаки було отримання інформації про діяльність представництва.

Раніше група ІС повідомляла, що протягом першого півріччя 2020 року Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак і кіберінцидентів на об’єкти критичної інфраструктури, до яких були причетні майже 20 хакерських угруповань.

Источник: sprotyv.info

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