Російські хакери здійснили подвійну кібератаку проти міністерства і ЗМІ України — Держспецзв’язку

Ворог реалізовує складні операції з поєднанням хакерських атак та фейкових новин

Для посилення ефекту росія часто використовує кібер- та інформаційні атаки водночас.

Так, у квітні російські хакери здійснили незвичайну кібероперацію, яка складалась із подвійної кібератаки та операції інформаційного впливу.

Спочатку відбулася кібератака на одне з міністерств України, а після цього – на одне з українських медіа. Хакери зламали сайт видання і опублікували новину про злам міністерства, з критикою діяльності CERT-UA.

Ворог, ймовірно, таким чином намагався викликати в українців недовіру до даних у медіа та до державних органів.

● Нагадаємо, від початку 2023 року Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT- UA (https://cert.gov.ua/), яка діє при Держспецзв’язку, в ручному режимі опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак. Урядові організації та місцеві органи влади залишаються в центрі уваги ворожих хакерів.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/5842

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