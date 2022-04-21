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Російські обстріли Харкова зруйнували символічне для поляків кладовище

Російські обстріли Харкова зруйнували символічне для поляків кладовище

Російські війська обстріляли цвинтар жертв тоталітаризму в Харкові-П'ятихатках, де поховані розстріляні НКВС польські офіцери.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це в ефірі TVN24 повідомив польський волонтер і документаліст Матеуш Лаховський.

"Кладовище частково зруйноване, на нього впали ракети, впали касетні боєприпаси. Одна з ракет застрягла в могилах. Вчора там були мінометні обстріли Меморіальні дошки польських солдатів частково знищені. Це гнітюче видовище. Це повне варварство, стрілянина на кладовищах, у меморіальних місцях – це щось неймовірне",- розповів він.

Нагадаємо, що на кладовищі у П'ятихатках поховані 3820 полонених польських генералів та офіцерів, страчених НКВС у 1940 році.

Дослідження поховань почались у 1991 році, а у 2000 на місці масових поховань був відкритий Меморіальний комплекс, де встановлені таблички з прізвищами всіх страчених офіцерів.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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