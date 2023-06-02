російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Херсонщини встановили крайній строк для отримання паспорта рф — Генштаб

Окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина рф з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта. Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта.

Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.

Джерело: https://t.me/znua_live/95973

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