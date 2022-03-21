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Російські окупанти незаконно вивезли на територію РФ 2389 дітей – МЗС України

Російські окупанти незаконно вивезли на територію РФ 2389 дітей – МЗС України

За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхнє життя на подальшу небезпеку на території Росії», – наголошується в повідомленні у фейсбуці.

МЗС України закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

«Факти викрадення дітей, як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документують правоохоронні органи. Винних у цих злочинах буде притягнуто до відповідальності», – наголосили в міністерстві.

Агентство Телевидения Новости

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