Російські окупанти облаштували склад боєприпасів в херсонському драмтеатрі — розвідка

В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також на територію мобільного госпіталю в Херсоні противником доставлено 2 од. тентованих КамАЗів з пораненим особовим складом (приблизно 40 осіб).

Окрім того, в окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з рф групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення «референдуму». Їх планують розмістити в готелі «Бордо», який взято під посилену озброєну охорону.

Згідно з повідомленням ГУР МО, в Херсоні також розповсюджується другий номер російської газети «Надднепрянская правда». Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся» тощо.

Источник: sprotyv.info

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