російські пропагандисти розганяють фейки про те, що «підрозділи НАТО» беруть участь у контрнаступі ЗСУ

кремль не може змиритися з тим, що ЗСУ професійно дають відпір російській армії та проганяють її з української землі, тому російські фейкомети вчергове почали заповнювати інфопростір вигадками.

За словами директора Центру інформації та документації НАТО Вінети Кляйне, російські телеграм-канали стали масово поширювати фейк про те, що підрозділи Альянсу брали участь у звільненні населених пунктів у Харківській області.

Такі наративи у пропаганді кремля мають дві мети:

– приховати правду, що росія зазнає поразки від ЗСУ;

– звинуватити НАТО в агресивності та нав’язати уявлення про Альянс як про ворожу до рф організацію.

Будьте обережні та довіряйте лише офіційним джерелам інформації!

Джерело: https://t.me/spravdi/17475

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