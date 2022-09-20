російські пропагандисти розганяють фейки про те, що «підрозділи НАТО» беруть участь у контрнаступі ЗСУ
кремль не може змиритися з тим, що ЗСУ професійно дають відпір російській армії та проганяють її з української землі, тому російські фейкомети вчергове почали заповнювати інфопростір вигадками.
За словами директора Центру інформації та документації НАТО Вінети Кляйне, російські телеграм-канали стали масово поширювати фейк про те, що підрозділи Альянсу брали участь у звільненні населених пунктів у Харківській області.
Такі наративи у пропаганді кремля мають дві мети:
– приховати правду, що росія зазнає поразки від ЗСУ;
– звинуватити НАТО в агресивності та нав’язати уявлення про Альянс як про ворожу до рф організацію.
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Джерело: https://t.me/spravdi/17475