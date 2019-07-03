Російські снайпери обстріляли авто з медиками-волонтерами — є поранені
Позавчора під обстріл російських бойовиків потрапив медичний автомобіль військових медиків, окупанти знову здійснили напад на машину медиків-волонтерів.
Двоє медиків-волонтерів дістали поранень унаслідок обстрілу їхнього автомобіля на автодорозі Мар’їнка — Красногорівка в Донецькій області.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, від працівників Центральної міської лікарні м. Курахового до поліції надійшло повідомлення про надання медичної допомоги двом медикам-волонтерам (42 і 32 рік).
«За їхніми словами, кульових поранень вони дістали під час снайперського обстрілу, рухаючись автомобілем автодорогою між м. Мар’їнкою і м. Красногорівкою», — зазначено в повідомленні.
Наразі постраждалі перебувають у військовому госпіталі м. Покровська.
Поліцейські встановлюють усі обставини події. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Источник: sprotyv.info