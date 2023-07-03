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Російські війська навряд чи спричинять навмисну «аварію» на ЗАЕС

Російські війська навряд чи спричинять навмисну «аварію» на ЗАЕС

Росія продовжує використовувати загрозу навмисного радіологічного інциденту у намаганнях стримувати українські контрнаступальні дії та підтримку Заходу для України перед майбутнім самітом НАТО. Таких висновків дійшли (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-30-2023) аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Звіт ISW припускає кілька сценаріїв дій РФ.

● Російські війська можуть скидати опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному українському переходу через нині здебільшого осушене водосховище.

● Російські війська можуть спробувати створити радіологічний шлейф, щоб охопити більшу територію півдня України, хоча реактори сконструйовані таким чином, щоб зробити це важко.

● Російські війська можуть здійснити техногенну «аварію» з меншим радіаційним радіусом для перешкоджання українському наступу поблизу самої ЗАЕС.

Разом з тим аналітики зауважують, що жоден із цих варіантів не принесе військової користі для російських сил

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/35026

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