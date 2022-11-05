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Російські війська використовують територію курської АЕС для зберігання ракетного озброєння

Російські війська використовують територію курської АЕС для зберігання ракетного озброєння

Отримано інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «курскатоменергоремонт» в районі селища іваніно курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ.

Джерело: gur.gov.ua

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