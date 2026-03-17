Російські військові атакували Україну 178 безпілотниками: 154 БпЛА знешкоджено

У ніч на 17 березня, починаючи з 18:00 16 березня, рф атакувала Україну 178 ударними БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 110 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 154 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на двох локаціях.

