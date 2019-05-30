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Російські військові запланували бомбовий удар на авіашоу в Криму

Російські військові запланували бомбовий удар на авіашоу в Криму

Всього, за повідомленням Міноборони Росії, в «Авіаміксі» будуть задіяні понад 50 повітряних суден

У ході авіашоу «Авіамікс» в анексованому Росією Криму російські військові планують провести повітряний бій винищувачів Су-35С і масований бомбовий авіаудар трьох ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, повідомляє прес-служба Міноборони Росії.

«Глядачі зможуть побачити повітряний бій винищувачів Су-35С, бомбометання під прикриттям винищувачів-перехоплювачів, застосування високоточної авіаційного озброєння по наземних цілях, нанесення масованого бомбового авіаудару масою близько 10 тонн трьома Ту-22М3 і чотирьох Су 34 при супроводі парою винищувачів Су-30СМ», – йдеться в повідомленні.

Всього, за повідомленням Міноборони Росії, в «Авіаміксі» будуть задіяні понад 50 повітряних суден.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі Збройних сил України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: крым, россия

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