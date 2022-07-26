Російські загарбники нищать українські книжки на тимчасово окупованих територіях Харківщини
Наслідки російського ракетного удару по Харкову, 15 липня 2022. Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел
Про це 25 липня повідомила Борівська селищна рада.
"Російські програми та підручники у школи Борівщини обіцяють завезти з Краснодарського краю. Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних книг, виданих з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", — сказано в повідомленні.
Ізюмський міський голова Валерій Марченко в етері "Українського радіо Харків" також повідомив, що з 1 вересня окупаційна влада Ізюма планує відкрити до трьох шкіл.
"Ведеться підготовка, повивозили всі українські підручники, літературу, завозять російські, вчителів змушують викладати за російською системою освіти", — сказав Марченко.
Джерело: suspilne.media