російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні заборонені види озброєння (АУДІО)

Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями.

Таким чином, рф продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ.

«Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополя» сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорить один окупант іншому.

З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. СБУ документує кожен із них.

Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.

Источник: ssu.gov.ua

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