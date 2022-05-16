Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 45

російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні заборонені види озброєння (АУДІО)

російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні заборонені види озброєння (АУДІО)

Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями.

Таким чином, рф продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ.

«Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополя» сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорить один окупант іншому.

З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. СБУ документує кожен із них.

Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Харкові мати загиблого розвідника здає кров для поранених
Сегодня 07:30    8
«Nicht kapitulieren»: как путинский фашизм приближается к своему 1945 году
Сегодня 07:21    32
Українські військові знищили вогневу позицію реактивної артилерії росіян
Сегодня 07:03    68
Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:56    72
Путін не дає згоди на порятунок людей з «Азовсталі»
Сегодня 06:45    69
НАТО змінить статус РФ на "безпосередню загрозу" - Bloomberg
Сегодня 06:36    77
Переселенці отримають 10 мільярдів від міжнародних організацій – Мінсоц
Сегодня 06:27    94
Влада Італії заявила про ймовірну причетність Росії до кібератаки на «Євробачення»
Сегодня 06:18    94
У Білорусі мріють, що до ОДКБ увійдуть десятки держав
Сегодня 06:09    101
Фотографии «русского мира» на Северной Салтовке
Сегодня 06:00    142
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 