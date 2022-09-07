Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ (АУДІО)

Армія рф, яка поки що утримує тимчасово окуповані території України, мріє вже не про свою перемогу, а лише про те, як вціліти і вижити.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Слышишь: «Грады» ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы», – розповідає один російський контрактник іншому.

Під таким вогнем окупанти не можуть ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Коли вони спробували це робити, їх виявив український безпілотник, а за ним – накрила артилерія.

«Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим», – вражений росіянин.

І такою втечею закінчується кожна спроба: «Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому».

Ефективність такої «зустрічі» ворогів доведена цифрами: втрати армії рф в Україні сягають понад 50 тис. особового складу.

А щоб зберегти своє життя, росіяни можуть зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402 і здатися в полон.

Джерело: ssu.gov.ua

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