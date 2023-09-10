Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 24

російські ЗМІ стверджують, що Блінкен приїжджав до Києва, щоб вмовити Зеленського на перемирʼя з росією

російські ЗМІ стверджують, що Блінкен приїжджав до Києва, щоб вмовити Зеленського на перемирʼя з росією

Пояснюємо, чому не варто вірити таким новинам

Брехня: держсекретар США позапланово відвідав Україну, щоб переконати Зеленського погодитися на перемирʼя з рф. Про це пише російське видання ріа «новости» з посиланням на коментар політолога Руслана Бортніка виданню «Страна».

Правда: у коментарі для «Страни» Бортнік дійсно сказав, що «Білий Дім, напевно, хоче взяти під свій контроль війну України з росією, наскільки це можливо, щоб уникнути криз у період виборів. Можливо, йдеться про якусь форму тимчасового перемир'я».

Але важливо розуміти, що цей політолог має дуже сумнівну репутацію – він є колишнім помічником українофоба Колесніченка та був помічений у піарі Медведчука та ОПЗЖ. Він, зокрема, прогнозує провал мобілізації в Україні та критикує владу за повернення майна Києво-Печерської лаври Україні. Словами про перемирʼя з росією Бортнік вчергове підіграє росії.

Не краща ситуація і з майданчиком, який поширив коментар політолога, – «Страна» роками поширювала російську пропаганду, а зараз лише мімікрує під проукраїнське медіа, досі маніпулюючи на користь кремля. З 2021 року видання перебуває під санкціями РНБО.

Сам же Блінкен заявляв (https://twitter.com/SecBlinken/status/1699505504219787404), що зустрічався з президентом Зеленським, аби підтвердити непохитну підтримку України. А не схиляти до перемовин з агресором.

Джерело: https://t.me/spravdi/33291

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В США еще "слишком много" российских шпионов, заявил глава ФБР
Сегодня 08:48    49
Покрышки и самолёты
Сегодня 08:36    66
Харківщина, 10 вересня
Сегодня 08:17    67
Звільнимо Крим ― і Чорне море стане безпечним, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 08:12    79
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    83
Разогнали фейк о мобилизации мужчины со 2-й группой инвалидности
Сегодня 08:00    84
Генсек НАТО з трибуни Європарламенту відповів усім ненормальним коцам про контрнаступ ЗСУ
Сегодня 07:48    109
САП - актуальні події 28 серпня – 9 вересня 2023 року:
Сегодня 07:38    114
Сьогодні в Україні відзначають День танкіста.
Сегодня 07:33    103
Впала на 8% середня вартість м² нового житла на Харківщині
Сегодня 07:27    99
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 