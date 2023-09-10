російські ЗМІ стверджують, що Блінкен приїжджав до Києва, щоб вмовити Зеленського на перемирʼя з росією

Пояснюємо, чому не варто вірити таким новинам

Брехня: держсекретар США позапланово відвідав Україну, щоб переконати Зеленського погодитися на перемирʼя з рф. Про це пише російське видання ріа «новости» з посиланням на коментар політолога Руслана Бортніка виданню «Страна».

Правда: у коментарі для «Страни» Бортнік дійсно сказав, що «Білий Дім, напевно, хоче взяти під свій контроль війну України з росією, наскільки це можливо, щоб уникнути криз у період виборів. Можливо, йдеться про якусь форму тимчасового перемир'я».

Але важливо розуміти, що цей політолог має дуже сумнівну репутацію – він є колишнім помічником українофоба Колесніченка та був помічений у піарі Медведчука та ОПЗЖ. Він, зокрема, прогнозує провал мобілізації в Україні та критикує владу за повернення майна Києво-Печерської лаври Україні. Словами про перемирʼя з росією Бортнік вчергове підіграє росії.

Не краща ситуація і з майданчиком, який поширив коментар політолога, – «Страна» роками поширювала російську пропаганду, а зараз лише мімікрує під проукраїнське медіа, досі маніпулюючи на користь кремля. З 2021 року видання перебуває під санкціями РНБО.

Сам же Блінкен заявляв (https://twitter.com/SecBlinken/status/1699505504219787404), що зустрічався з президентом Зеленським, аби підтвердити непохитну підтримку України. А не схиляти до перемовин з агресором.

Джерело: https://t.me/spravdi/33291

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