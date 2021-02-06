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Російська акторка, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала 3 роки заборони в’їзду (ВІДЕО)

Російська акторка, яка в Криму знімалася в серіалі «Непотопляемая», отримала 3 роки заборони в’їзду (ВІДЕО)

Російську акторку, що незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію України АР Крим, співробітники Держприкордонслужби виявили в аеропорту «Бориспіль».

Іноземка прилетіла в Україну вчора рейсом зі Стамбула.

Під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» встановили, що громадянка РФ в минулому році незаконно перебувала в Криму. На півострів вона потрапила з порушенням встановлено порядку в’їзду та виїзду. За наявною інформацією, вона брала участь у зйомках серіалу «Непотопляемая», в якому виконувала головну роль.

Через порушення українського законодавства росіянку прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-2 КУпАП, відмовили їй в перетині кордону та винесли заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки. Її повернуто до країни вильоту.

Источник: dpsu.gov.ua

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