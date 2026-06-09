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російська брехня не має меж!

російська брехня не має меж!

Ворожа пропаганда поширила брехню про те, що ЗСУ під час будівництва лінії оборони в Київській та Сумській областях буцімто використовують радіоактивні матеріали з Чорнобильської зони відчуження.

Подібні заяви є вигадкою. Пропагандисти не наводять жодних доказів та опираються виключно на слова одного з прокремлівських «військових експертів», який неодноразово поширював фейки про Україну.

✅ Україна суворо дотримується норм міжнародного права, стандартів ядерної безпеки та захисту власних військовослужбовців. Будівництво фортифікаційних споруд здійснюється з дотриманням усіх технічних регламентів і з сертифікованих матеріалів.

Мета таких вкидів — виставити Україну як сторону, яка недобросовісно ставиться до своїх зобовʼязань у питаннях ядерної безпеки, та відволікти увагу від дій росії, які становлять реальну загрозу ядерній безпеці.

Подібні маніпуляції вписуються у дезінформаційну кампанію (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18144)ворога довкола подій на Запорізькій АЕС, у рамках якої росія намагалася неправдиво звинуватити Україну в ударах по території станції. Проте саме рф систематично вдається до ядерного шантажу й тероризму, зокрема про це свідчить нещодавній удар (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18220) російського дрона по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18229

Новости портала «Весь Харьков»

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