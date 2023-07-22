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російська брехня про родичів «Азову»

російська брехня про родичів «Азову»

Мережею поширюється інформація про те, що родичі військових з «Азову» вимагають збільшити кількість кладовищ в Україні. Це – неправда

Брехня: 1 липня у Києві родичі військових з бригади «Азов» провели акцію з вимогою збільшити кількість кладовищ в Україні, бо «брак місць на кладовищі стає національною проблемою». Таку інформацію розганяють по соцмережах.

Правда: 30 червня у Києві пройшла акція, під час якої родичі військових вимагали пришвидшити побудову Національного військового кладовища у Києві, на якому увічнять памʼять тих, хто вже похований на інших кладовищах.

Тобто йдеться про вшанування пам’яті загиблих бійців, а не про брак місць для поховання.

Національне військове кладовище повинні облаштувати у лісовому масиві Биківня, однак організатори мітингу заявили, що будівництво досі не розпочалось. Комплекс включатиме кладовище, музей, ритуальну будівлю.

Джерело: https://t.me/spravdi/31719

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