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російська компанія вивела з України понад ₴140 мільйонів - БЕБ

російська компанія вивела з України понад ₴140 мільйонів - БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки спільно із Запорізькою обласною прокуратурою виявили суб’єкт господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

"Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства з виробництва електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів. Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності, на загальну суму понад 140 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Підкреслюється, що виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням рф.

За цими фактами розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, орієнтовна загальна вартість активів у всіх кримінальних провадженнях, на які БЕБ забезпечило накладення арешту, становить 30 млрд грн.

Источник: ukrinform.ua

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