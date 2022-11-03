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російська нафта постачається до США, попри санкції - WSJ

російська нафта постачається до США, попри санкції - WSJ

російський “Лукойл” знайшов спосіб продавати свої нафтопродукти до США, не порушуючи міжнародні санкції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у розслідуванні the Wall Street Journal.

“Нафтопереробний завод на Сицилії, яким володіє другий за розміром російський нафтогазовий гігант “Лукойл”, виконує роль перевалочного пункту для сирої російської нафти, яка врешті-решт потрапляє до США у формі пального та інших перероблених нафтопродуктів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це стало можливим завдяки лазівці в санкційному законодавстві, яка дозволяє поставки до США російської сировини за умови “перетворення її у іноземну продукцію”. Попри те, що понад 90% нафти, яку переробляє цей завод на Сицилії, походить із росії, кінцева продукція вже вважається італійською та може вільно експортуватися. З березня з цього заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів, чого достатньо для наповнення баків 7 млн автомобілів.

російську нафту до Сицилії перевозять танкери компанії “Совкомфлот”, яка перебуває під санкціями США. Перебування суден цієї компанії у Італії підтверджують численні супутникові знімки.

Прикметно, що компанію “Лукойл”, на відміну від "Газпрому", не було внесено до американських санкційних списків і вона досі продає свою продукцію в 11 штатах.

Джерело: ukrinform.ua

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