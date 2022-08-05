Як російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні? Пояснює Центр стратегічних комунікацій

росія продовжує розхитувати ситуацію всередині України, розпалюючи недовіру до військово-політичного керівництва.

Усе частіше можна почути неправдиві історії про те, що чоловіків відправляють на передову без підготовки, спротив не має сенсу, а до армії забирають лише тих, хто не може відкупитися.

Також рф використовує такі методи:

● Демотивуючі відео. Їх записують підрозділи, які залишили позиції. Такі відеозвернення відповідають рекомендаціям, що розповсюджують росіяни у зоні бойових дій.

● Заклики до «відкриття кордонів». З початку воєнного стану військовозобов’язаним заборонено покидати межі країни за окремими винятками. Але прокремлівські Telegram-канали просувають ідеї несправедливості та непотрібності обмежень, так як вони «порушують конституційні права», шкодять економіці та «руйнують сім’ї».

● Повісткова істерія. Анонімні Telegram-канали висвітлюють «полювання» на призовників, поширюючи наративи про несправедливість мобілізації.

Усі це спрямоване на ускладнення та зрив мобілізації в Україні, а також деморалізацію суспільства.

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Джерело: https://t.me/spravdi/14744

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