російська пропаганда продовжує тиражувати фейкі про нібито «терор мирних жителів» з боку Збройних Сил України у прифронтових районах

Цього разу поширюється відео з жінкою та дитиною, яких пропагандисти називають біженцями з селища Ставки на Донеччині. У дописах, якими супроводжується запис, стверджується, що українські військові нібито погрожували їй розстрілом «за російську мову».

Втім, у самому відео жінка не говорить про погрози розстрілом. Вона розповідає лише про те, що більшість військових спілкувалися українською мовою та робили зауваження місцевим щодо мови спілкування. Ба більше — за її ж словами, один із українських військових, який говорив російською, навпаки заступався за місцевих. Тобто ключовий елемент пропагандистської заяви — «погрози вбивством» — не підтверджується самим «свідченням».

Маємо черговий приклад грубої маніпуляції: пропагандисти навіть не намагаються узгодити власні гучні звинувачення зі змістом оприлюдненого відео.

❗️ Мета цієї інформаційної атаки — дискредитація ЗСУ та розпалювання ворожнечі. Паралельно кремль намагається формувати образ росії як «рятівника жителів Донбасу», щоб виправдати збройну агресію проти України та відвернути увагу від власних воєнних злочинів.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16790

