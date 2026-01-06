Надзвичайне
Сегодня 08:06
Просмотров: 76

російська пропаганда запустила хвилю дезінформації про нібито підготовку «української хімічної провокації», щоб дискредитувати Сили оборони України

● Окупаційні структури рф на Харківщині поширюють заяви про начебто прибуття підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ до Ізюма й підготовку «теракту» з використанням хімічних речовин у період з 6 по 8 січня.

‼️ Ця кампанія може бути прикладом класичної тактики «інформаційного алібі». росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів.

● Окремим елементом маніпуляції є звернення до релігійної тематики. Вигадана провокація привʼязується до дат «православного Різдва». У такий спосіб ворог намагається створити негативний образ України та налаштувати населення проти української держави.

✅ Заяви російських окупаційних структур не підкріплені жодними доказами та є елементом інформаційної війни. Натомість факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама рф перебуває під санкціями за використання хімічної зброї.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16773

