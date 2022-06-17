Російська ракета вдарила по підприємству у Харкові в ніч на 16 червня: ВІДЕО

Близько третьої ночі 16 червня російська ракета вдарила по приватному підприємству в Індустріальному районі міста. Жертв внаслідок обстрілу немає, розповів Суспільному юрист підприємства Віталій. За його словами, руйнувань зазнав обвальний цех підприємства харчової промисловості, офісні та складські приміщення, вантажний транспорт та спецтехніка. Наслідки обстрілу — дивіться у сюжеті.

Источник: Суспільне Харків

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