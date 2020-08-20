“Російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання “вагнерівців”

Про це начальник ГУР МО України повідомив інформаційному агентству “Укрінформ”

Коментуючи скандальну ситуацію із затриманням у Білорусі та наступною видачею до РФ 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії керівник воєнної розвідки України зазначив, що достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій у гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.

Також, за словами начальника ГУР МО України, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих “наївних” бойовиків могли обманом затягнути до Мінська. Усі ці так звані “приватні” військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур і ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть якщо виконують “приватні” замовлення.

По-третє, зауважив очільник воєнної розвідки України, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи “вагнерівців” у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні “Комсомольская правда” 6 серпня. Тобто вже через тиждень після затримання бойовиків та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.

“По-четверте, – зазначив Кирило Буданов, – паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими”

ОФІЦІЙНА ЗАЯВА СБУ

Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні.

Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання.

Також заявляємо, що жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ», є домислом та свідомою маніпуляцією.

Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн.

Источники: gur.gov.ua, ssu.gov.ua

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