Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 83

Російське командування приховує причини загибелі «мобіків» перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії (АУДІО)

Російське командування приховує причини загибелі «мобіків» перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії (АУДІО)

Російське командування приховує причини загибелі «мобіків» перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі, - прим.): «Уснул и не проснулся»…

Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… «Уснул и не проснулся». Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…» – бідкається жіночка.

Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні. «Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше», – пояснює він дружині.

Мовляв, «новобранці» і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: «Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…».

А з тих окупантів, хто таки доїхав на війну в Україні, загинули вже понад 90 тис.

Тож росіянам, які хочуть повернутися додому не в цинковій труні, нагадуємо про «гарячу лінію» +380936886888

Зателефонувавши за цими номерами, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон.

Джерело: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

74% россиян высказались «за» продолжение войны рф против Украины
Сегодня 09:40    20
російські пропагандисти активно пробивають чергове дно
Сегодня 09:27    53
Харківщина, 4 грудня
Сегодня 09:12    59
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 4 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:09    58
«Хорошие» русские опять оказались подонками
Сегодня 09:04    88
Иран просит Россию помочь подавить протесты
Сегодня 08:51    74
Істерія Кремля. Росія "не хоче приймати" стелю цін на нафту та погрожує Європі
Сегодня 08:27    100
Чому варто помовчати, коли кортить критикувати ЄС та США за непоспіх у наданні зброї
Сегодня 08:20    92
Аналитика ISW, 3 декабря
Сегодня 08:05    94
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Сегодня 08:03    90
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 