Російське командування приховує причини загибелі «мобіків» перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії (АУДІО)

Російське командування приховує причини загибелі «мобіків» перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі, - прим.): «Уснул и не проснулся»…

Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… «Уснул и не проснулся». Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…» – бідкається жіночка.

Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку на росії планують провести в грудні. «Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше», – пояснює він дружині.

Мовляв, «новобранці» і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: «Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…».

А з тих окупантів, хто таки доїхав на війну в Україні, загинули вже понад 90 тис.

Тож росіянам, які хочуть повернутися додому не в цинковій труні, нагадуємо про «гарячу лінію» +380936886888

Зателефонувавши за цими номерами, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон.

Джерело: ssu.gov.ua

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