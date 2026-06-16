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російське «православ’я» в цифрах: 200 знищених храмів і понад 700 пошкоджених святинь

російське «православ’я» в цифрах: 200 знищених храмів і понад 700 пошкоджених святинь

Вночі і вранці 15 червня під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ росіяни двічі прицільно вдарили по Києво-Печерській лаврі. Найбільше від вибухів і пожежі постраждав Успенський собор.

▶️ росіяни завдали цілеспрямованого варварського удару по одній з найбільших християнських святинь Європи та об’єкту світової культурної спадщини.

▶️ Києво-Печерська лавра перебуває під посиленими захистом відповідно до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року.

▶️ Україна ініціює всі належні процедури в рамках ЮНЕСКО та задіє інші міжнародно-правові механізми для негайної та адекватної відповіді на варварство кремля.

▶️ Києво-Печерська лавра ‒ найстаріший монастирський комплекс в Україні. Його було засновано у 1051 році, майже за 100 років до першої письмової згадки про москву.

▶️ Лавра пережила монгольську навалу 13 століття. Зазнала серйозних руйнувань під час Другої світової війни. Підірваний радянськими диверсантами Успенський собор було відновлено у незалежній Україні. Сьогодні москва знову намагається його знищити.

▶️ Прикриваючись риторикою про «захист православ’я», росія нищить християнські святині в Україні. росіяни повністю знищили близько 200 храмів і пошкодили понад 700 релігійних об’єктів. Києво-Печерська лавра зазнала пошкоджень під час повітряної атаки у січні 2026 року.

▶️ Україна вимагає дієвої реакції на російський злочин проти культури. Санкції і міжнародний тиск на кремль мають бути посилені. Участь рф у міжнародних культурних інституціях, таких як ICOM, суперечить їхнім цінностям.

▶️ росіяни синхронізували масований удар по Україні та атаку на християнську святиню з 80-річним ювілеєм Дональда Трампа, продемонструвавши ставлення до його мирних ініціатив.

Джерело: https://t.me/spravdi/56008

Новости портала «Весь Харьков»

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