Російський "Аерофлот" попри санкції придбав партію "Боїнгів" в ірландської компанії: деталі

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" заявила, що попри санкції, накладені на країну терористку РФ, придбала в ірландської лізингової компанії десять далекомагістральних літаків Boeing 777-300ER. Угода відбулася 30 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба російського "Аерофлоту".

Літаки нібито поставлялися "Аерофлоту" через компанію "ВЕБ-Лізинг". Термін фінансової оренди суден становив 12 років.

"Аерофлот викупив та отримав права власності на десять далекомагістральних літаків Boeing 777-300ER, які від 2013 та 2014 років перебували у фінансовому лізингу від ірландської лізингової компанії", - йдеться в повідомленні.

Вартість угоди та ім'я продавця представник російської компанії не розкрив. У компанії мають намір продовжити роботу з придбання літаків, щоб "зберегти закордонний парк, який діє, і розширити його експлуатаційні можливості".

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни РФ в Україні країни Заходу припинили постачання до Росії літаків та запчастин і зобов'язали своїх лізингодавців повернути з країни-агресорки орендовані лайнери.

8 квітня ЄС пом'якшив санкції і вніс поправку до санкцій проти РФ, які запроваджено за її жорстоку війну проти України та вбивства мирних людей, згідно з якою лізингодавці отримали право продати літаки, які перебували в Росії, російським авіакомпаніям.

Такий захід дав право урядам країн Європи дозволяти компаніям приймати платежі від російських юросіб, які взяли літаки у фінансовий лізинг, укладений до 26 лютого. Підприємства можуть отримати право власності після сплати лізингових платежів.

Раніше "Аерофлот" придбав 8 літаків Airbus A330 в іноземних лізингодавців. За словами представників компанії, у межах виконання контрактних зобов'язань було закуплено кілька широкофюзеляжних літаків. На сьогодні лайнери передано до Російського реєстру.

Натомість станом на зараз щонайменше 13 повітряних суден "Аерофлоту" заарештовані за кордоном через санкції.

Джерело: tsn.ua

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