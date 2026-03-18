Сегодня 11:21
Російський БпЛА вдарив по Харкову: є жертви (оновлено)

Російський БпЛА вдарив по Харкову: є жертви (оновлено)

18 березня, близько 11:55, у Харкові пролунав вибух. Зафіксовано удар БпЛА у Холодногірському районі, відомо про одного загиблого.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Влучання російського БпЛА зафіксовано у Холодногірському районі на околиці міста.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

«Крім одного загиблого, є ще один постраждалий. У прилеглих до місця прильоту приватних будинках вибиті шибки», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Харківській ОВА, загиблому чоловікові 54 роки.

«Вибухових поранень зазнав 45-річний чоловік, його вже госпіталізують. Медики надають необхідну допомогу», – написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено об 11:24. Кількість постраждалих збільшилася до двох людей. За інформацією Терехова, ще одна людина звернулася за медичною допомогою після удару по Холодногірському району.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

