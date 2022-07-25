Російський букмекер 1xBet міг збирати особисті дані українців для їх подальшого вербування ФСБ - InformNapalm

Проросійський букмекер 1xBet, якого й досі не позбавили ліцензії для роботи в Україні міг отримати ліцензію в Україні задля збору персональних даних українців з подальшим їх вербуванням ФСБ. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm.

Деталі

Проросійський букмекер 1xBet отримав ліцензію на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино компанії «Твоя беттінгова компанія» ще наприкінці березня цього року. Закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» в ст. 16 вимагає від операторів «забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) та відвідувача (відвідувачів) у порядку, визначеному цим Законом, у гральному закладі та ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності в мережі Інтернет». А вже в ст. 17 вказує, що «організатор азартних ігор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет має право запитувати у гравця додаткові документи відповідно до правил організатора азартних ігор, зокрема власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв’язку». Отож разом з ліцензією 1xBet отримав й доступ до великого масиву особистої інформації українців, зазначають розслідувачі.

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“Є велика вірогідність, що 1XBet більш, ніж гроші, жадає отримати особисті дані українців та прямий доступ до гравців. Азартні ігри – це ризик. Люди програють гроші. Часто – великі гроші. Маючи базу даних людей з великими фінансовими проблемами, дуже легко завербувати агентів на місцях та використовувати їх для потреб ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) та ФСБ”, - повідомили в InformNapalm.

За інформацією ЗМІ, лобістом видачі ліцензії 1xBet був Борис Баум - радник заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка. Баум нібито курує гральним бізнесом в Україні і при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком - заступником голови Державної Думи рф та спецпредставником Путіна Олександром Бабаковим.

Після скандалу в українському суспільстві, що виник після рішення КРАІЛ видати ліцензію російському букмекеру, Борис Баум публічно почав захищати 1xBet.

Джерело: unn.com.ua

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