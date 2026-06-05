Російський дрон вдарив по Есхару на Харківщині: 74-річна жінка отримала опіки

Вранці 5 червня російські війська атакували селище Есхар у Чугуївському районі Харківської області безпілотником. Унаслідок удару постраждала 74-річна жінка.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Для удару по Есхару російські військові застосували БпЛА «Герань-2»,

Унаслідок влучання БпЛА в гараж, розташований навпроти житлового будинку, спалахнула пожежа.

Під час атаки на подвір’ї поблизу місця влучання перебувала 74-річна місцева жителька. Жінка дістала термічні опіки обох верхніх кінцівок, спини та шиї. Постраждалу госпіталізували.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та профільні служби. За фактом збройної агресії відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Агентство Телевидения Новости