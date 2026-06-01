Російський дрон вдарив по Лозовій: спалахнула пожежа біля АЗС та СТО
1 червня російські війська завдали удару безпілотником по Лозовій на Харківщині. Внаслідок влучання виникла пожежа поблизу автозаправної станції та станції технічного обслуговування.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Окупанти атакували Лозову близько 10:00. Внаслідок влучання сталося загоряння поряд із автозаправною станцією та станцією технічного обслуговування.
Інформація про постраждалих не надходила.
Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала ударний безпілотник «Герань-2».
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.