Російський дрон вдарив по Лозовій: спалахнула пожежа біля АЗС та СТО

1 червня російські війська завдали удару безпілотником по Лозовій на Харківщині. Внаслідок влучання виникла пожежа поблизу автозаправної станції та станції технічного обслуговування.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Окупанти атакували Лозову близько 10:00. Внаслідок влучання сталося загоряння поряд із автозаправною станцією та станцією технічного обслуговування.

Інформація про постраждалих не надходила.

Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала ударний безпілотник «Герань-2».

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

