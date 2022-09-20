російський футбольний союз проти головного тренера збірної України Олександра Петракова

Російський футбольний союз написав ̶д̶о̶н̶о̶с̶ лист в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Російська сторона звинувачує спеціаліста в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Як доказ заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов навів цитати Петракова про війну, опубліковані у двох виданнях - італійському Corriere dello Sport та російському «Спорт-Экспресс».

У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

В РФС стверджують, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють «дискримінацію будь-якої країни» та говорять про прагнення популяризувати футбол «у дусі миру».

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/5364

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