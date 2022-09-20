Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:44
Просмотров: 85

російський футбольний союз проти головного тренера збірної України Олександра Петракова

російський футбольний союз проти головного тренера збірної України Олександра Петракова

Російський футбольний союз написав ̶д̶о̶н̶о̶с̶ лист в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Російська сторона звинувачує спеціаліста в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Як доказ заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов навів цитати Петракова про війну, опубліковані у двох виданнях - італійському Corriere dello Sport та російському «Спорт-Экспресс».

У листі в комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

В РФС стверджують, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють «дискримінацію будь-якої країни» та говорять про прагнення популяризувати футбол «у дусі миру».

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/5364

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російський ядерний тероризм
Сегодня 07:20    15
10 хороших новин 19 вересня
Сегодня 07:15    39
Интересные дела происходят...
Сегодня 07:11    37
Оперативна інформація станом на 06.00 20.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    48
Компенсации украинцам за повреждённое жильё - нардеп Елена Шуляк
Сегодня 07:02    64
За чотири дні в Ізюмі ексгумували тіла 146 загиблих в Ізюмі
Сегодня 06:53    47
Знищені російські бази за тиждень
Сегодня 06:35    80
Наслідки російських обстрілів Харкова
Сегодня 06:26    110
Що буде з курсом гривні далі? Прогноз заступника голови Ради НБУ
Сегодня 06:17    96
російські пропагандисти розганяють фейки про те, що «підрозділи НАТО» беруть участь у контрнаступі ЗСУ
Сегодня 06:08    95
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 