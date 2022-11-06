російський військовий спалив живцем 15 рабсєян

В Костроме в пожаре в ночном клубе «Полигон» погибли 15 человек. Возгорание, вероятно, произошло в результате запуска пиротехники (охотничьей ракетницы) прямо в зале заведения. Это же стало причиной трагедии в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Тогда власти заявили, что «нужно окончательно избавиться от практики формальных проверок» пожарной безопасности, но в клубе «Полигон» они и вовсе не проводились.

​​Поліція затримала підозрюваного в підпалі російського кафе, унаслідок чого загинули 15 людей, ним виявився вояка, який нещодавно повернувся з України

Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий.

Перша правильна дія від російського війського - палити своїх.

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Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/9096

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