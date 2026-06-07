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Російський завод в Ірландії може постачати сировину для ВПК рф — FT

Російський завод в Ірландії може постачати сировину для ВПК рф — FT

В Ірландії досі працює завод Aughinish Alumina, який належить російському «Русалу» Олега Дерипаски. Підприємство легально експортує глинозем до росії, а далі ця сировина може використовуватись у військовому виробництві.

Як пише (https://www.ft.com/content/4f271639-cf23-4c36-bfda-9c739eaa0797?syn-25a6b1a6=1) Financial Times, найбільшим отримувачем ірландського глинозему у 2025 році став завод «Русалу» в Красноярську — одному з ключових промислових центрів російського ВПК.

За даними посольства України в Дубліні, експорт глинозему з Ірландії до рф зріс із 196 млн євро у 2021 році до 315 млн євро у 2025-му.

При цьому сам завод не перебуває під санкціями ЄС, хоча власник «Русалу» Олег Дерипаска давно під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

В уряді Ірландії заявили, що перевіряють ситуацію, але поки не мають доказів, що ця сировина прямо використовується для виробництва російської зброї.

Джерело: https://t.me/spravdi/55794

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