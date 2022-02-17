Роскомнадзор подал в суд на журнал о поэзии за цитату из письма Тургенева Герцену

«Могут присудить непосильные штрафы»

Донское управление Роскомнадзора составило административный протокол на ростовское издание о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Тургенева Герцену, в котором есть матерное слово. Суд рассмотрит материалы надзорного ведомства в ближайший понедельник, рассказал главный редактор медиа Владимир Козлов. По его словам, изданию грозят «непосильные штрафы».

Поводом для разбирательства стало цитирование в публикации о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева отрывка из письма, которое Иван Тургенев написал Александру Герцену. В нем присутствует слово «в……к». Оно употреблялось в том же значении, что и слово «ублюдок», содержащее тот же корень, — «внебрачный ребенок», о чем говорит словарь Даля.

«Однако слово „ублюдок“ никогда не признавалось матерным, несмотря на то что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором», — приводит Козлов в Facebook направленные в адрес Роскомнадзора объяснения.

Он отметил, что редакция направляла свои объяснения в РКН тремя разными способами, но в протоколе утверждается, что обратной связи от издания не было. Козлов подчеркнул, что издание работает для аудитории 18+, маркировка об этом есть на сайте. Штрафы грозят не только Козлову, но и некоммерческой организации, которая управляет проектом.

«Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Ситуация забавная, но все очень серьезно. Страннее всего было бы теперь оказаться в роли мучеников режима. Прошу зажимать за нас кулачки», — добавил главный редактор.

Prosodia — литературно-исследовательский журнал и одноименный сайт о поэзии, издается в Ростове-на-Дону с 2014 года. Журнал зарегистрирован как СМИ.

Источник: znak.com

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