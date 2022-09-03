роспропаганда не устает разоблачать свое же вранье о том, что население оккупированных территорий Украины якобы мечтает присоединиться к россии

Купянск, Харьковская область, город захвачен рф более полугода назад, в конце февраля.

2 сентября: пропаганда выпускает сюжет о том, что в Купянске начали выдавать российские автономера с несуществующим регионом 188 – так оккупанты обозначают временно захваченные районы Харьковщины.

Номера выдают только тем, у кого есть роспаспорта. Таких в Купянске, внимание, НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ человек. За полгода оккупации. До захвата рашистами население города составляло 27,5 тысяч человек.

Потому что Купянск – это Украина!

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2099

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