Сегодня 07:11
Просмотров: 67
роспропаганда не устает разоблачать свое же вранье о том, что население оккупированных территорий Украины якобы мечтает присоединиться к россии
Купянск, Харьковская область, город захвачен рф более полугода назад, в конце февраля.
2 сентября: пропаганда выпускает сюжет о том, что в Купянске начали выдавать российские автономера с несуществующим регионом 188 – так оккупанты обозначают временно захваченные районы Харьковщины.
Номера выдают только тем, у кого есть роспаспорта. Таких в Купянске, внимание, НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ человек. За полгода оккупации. До захвата рашистами население города составляло 27,5 тысяч человек.
Потому что Купянск – это Украина!
#Купянск #оккупация #Украина
Джерело: https://t.me/infosprotyv/2099
Темы: війна, пропаганда, росія, харків