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роспропаганда не устает разоблачать свое же вранье о том, что население оккупированных территорий Украины якобы мечтает присоединиться к россии

роспропаганда не устает разоблачать свое же вранье о том, что население оккупированных территорий Украины якобы мечтает присоединиться к россии

Купянск, Харьковская область, город захвачен рф более полугода назад, в конце февраля.

2 сентября: пропаганда выпускает сюжет о том, что в Купянске начали выдавать российские автономера с несуществующим регионом 188 – так оккупанты обозначают временно захваченные районы Харьковщины.

Номера выдают только тем, у кого есть роспаспорта. Таких в Купянске, внимание, НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ человек. За полгода оккупации. До захвата рашистами население города составляло 27,5 тысяч человек.

Потому что Купянск – это Украина!

#Купянск #оккупация #Украина

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2099

Новости портала «Весь Харьков»

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