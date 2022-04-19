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Роспропаганда показала стреляные тубусы от одноразовых гранатометов как ценные трофеи «ЛНР»

Роспропаганда показала стреляные тубусы от одноразовых гранатометов как ценные трофеи «ЛНР»

Российский пропагандистский телеканал Russia Today показал репортаж, в котором продемонстрированы якобы готовые к применению образцы гранатометов иностранного производства. Они были захвачены боевиками самопровозглашенной «ЛНР» в ходе военных действий в Украине.

Об этом пишет издание Guildhall.

В кадре показаны разложенные на земле семь стреляных тубусов от одноразовых противотанковых реактивных гранатометов AT4 шведского производства. «Мы целый склад затрофеили. Применяем. Спасибо Швеции», — говорит «полковник» боевиков «ЛНР» Владимир Полуполтинных.

Рядом лежали две шведско-британские переносные управляемые противотанковые ракеты NLAW. «Вещь несерьезная, потому что каждый второй аккумулятор нерабочий. Поэтому они (ВСУ) их практически не применяют», — сказал Полуполтинных.

По его словам, противник «бежит» и бросает оружие, а также военную технику. «Ракет натрофеили, (нам) хватает. Трофеим всю ихнюю технику, ставим в строй, она сейчас на передовой», — добавил полковник (орфография сохранена).

Источник: sprotyv.info

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