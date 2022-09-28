Россия бросила вместо пехоты на Харьковщину неподготовленных призывников ракетных войск

Сейчас Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск почти всю территорию Харьковщины. В деоккупированном селе Пески-Радьковские нашлись свидетельства того, что командование «второй армии мира» бросило на этот участок фронта не пехотинцев, а неподготовленных призывников ракетных войск.

Об этом сообщает информационный ресурс OBOZREVATEL.

В населенном пункте обнаружили памятку солдату срочной службы в/ч 22994 взвода 236. Об этом в Twitter написала директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации, эксперт по информационной безопасности Мария Авдеева.

Памятка была найдена у тел призывников, которые оккупанты бросили на поле боя, отступая из Песков-Радьковских.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/10938

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