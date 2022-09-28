Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 129

Россия бросила вместо пехоты на Харьковщину неподготовленных призывников ракетных войск

Россия бросила вместо пехоты на Харьковщину неподготовленных призывников ракетных войск

Сейчас Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск почти всю территорию Харьковщины. В деоккупированном селе Пески-Радьковские нашлись свидетельства того, что командование «второй армии мира» бросило на этот участок фронта не пехотинцев, а неподготовленных призывников ракетных войск.

Об этом сообщает информационный ресурс OBOZREVATEL.

В населенном пункте обнаружили памятку солдату срочной службы в/ч 22994 взвода 236. Об этом в Twitter написала директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации, эксперт по информационной безопасности Мария Авдеева.

Памятка была найдена у тел призывников, которые оккупанты бросили на поле боя, отступая из Песков-Радьковских.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/10938

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Верховний Суд дозволив "Укрнафті" не сплачувати державі дивіденди на 2,9 мільярда
Сегодня 10:40    82
ВСУ - это космос!
Сегодня 10:27    116
Иерарх Греческой Церкви: чем Проповедь Кирилла отличается от джихадистов?
Сегодня 10:01    117
Дагестан. Батько підірвав себе разом з поліцейськими, які хотіли могилізувати його сина (ВІДЕО 18+)
Сегодня 09:48    140
З порту «Південний» вийшов найбільший балкер зі 115 тисячами тонн українського збіжжя
Сегодня 09:36    117
Головне зі звернення Президента
Сегодня 09:24    103
Зведення ISW, 27 сентября
Сегодня 09:12    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.09 орієнтовно
Сегодня 09:06    94
В плену остаются около 800 азовцев, из них более 40 женщин, среди них есть и беременные
Сегодня 09:00    104
Все, что нужно знать о рашистском оккупендуме и его результатах
Сегодня 08:48    112
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 