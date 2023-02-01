Россия готовится к «максимальной эскалации» - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил возможности повторной атаки президента Владимира Путина с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года — возможно, даже приуроченной к годовщине.

Украина готовится к серьезной эскалации со стороны России — возможно, даже в ближайшие две-три недели, заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности украинского президента.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины , сказал Sky News, что самые тяжелые бои еще впереди, и сказал, что следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.

Он призвал западных союзников направить больше оружия, в том числе реактивные самолеты Royal Air Force Typhoon из Великобритании и истребители других партнеров.

« Россия готовится к максимальной эскалации», — сказал Данилов в интервью во вторник в своем штабе в Киеве.

«Он собирает все возможное, проводит учения и тренировки».

Он не исключил, что президент Владимир Путин попытается еще раз атаковать с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года — может быть, даже приуроченное к годовщине.

«Мы понимаем, что все на столе… Могу сказать, что мы не исключаем никаких сценариев в ближайшие две-три недели».

Дебора Хейнс, редактор отдела безопасности и обороны @haynesdeborah

Джерело: news.sky.com

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