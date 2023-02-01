Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 98

Россия готовится к «максимальной эскалации» - Данилов

Россия готовится к «максимальной эскалации» - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил возможности повторной атаки президента Владимира Путина с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года — возможно, даже приуроченной к годовщине.

Украина готовится к серьезной эскалации со стороны России — возможно, даже в ближайшие две-три недели, заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности украинского президента.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины , сказал Sky News, что самые тяжелые бои еще впереди, и сказал, что следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.

Он призвал западных союзников направить больше оружия, в том числе реактивные самолеты Royal Air Force Typhoon из Великобритании и истребители других партнеров.

« Россия готовится к максимальной эскалации», — сказал Данилов в интервью во вторник в своем штабе в Киеве.

«Он собирает все возможное, проводит учения и тренировки».

Он не исключил, что президент Владимир Путин попытается еще раз атаковать с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года — может быть, даже приуроченное к годовщине.

«Мы понимаем, что все на столе… Могу сказать, что мы не исключаем никаких сценариев в ближайшие две-три недели».

Дебора Хейнс, редактор отдела безопасности и обороны @haynesdeborah

Джерело: news.sky.com

Переклад - Google

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Джонсон будет лоббировать поддержку Украины в США — Reuters
Сегодня 09:09    24
ГБР проводит обыски у руководства налоговой Киева - источники
Сегодня 09:04    40
Ще один «розіп’ятий хлопчик»: «шоколадний» фейк російської пропаганди
Сегодня 08:59    45
Відтепер закупівлі Міноборони знову стануть прозорими, – Резніков
Сегодня 08:48    54
Харківщина. 1 лютого
Сегодня 08:47    54
У петербурзі хакери вивели на екрани Ермітажу повідомлення про Бучу
Сегодня 08:37    84
Удари по військових об'єктах в Ірані: названо чотири варіанти реакції Тегерана
Сегодня 08:25    97
ISW, 31 января
Сегодня 08:17    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.23 орієнтовно
Сегодня 08:07    86
Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
Сегодня 08:04    89
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 