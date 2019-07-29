Россия готовится к установлению окончательного контроля над Черным морем

Российская Федерация готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля под предлогом предотвращения угроз энергетической инфраструктуре РФ и Турции

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар, комментируя установленную Кремлем недавнюю запрет на посещение примерно четвертой части Черного моря.

"Если наложить карту установления Россией запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов" Голубой поток "и" Турецкий поток ", то в значительной степени они совпадают. Это означает, что Россия готовится к превращению Черного моря в Час " Ч "в зону собственного тотального контроля во поводом нейтрализации угроз стратегически важной для России и Турции энергетической инфраструктуры ", - отметил Гончар.

Причем, по его словам, это замысел не сегодняшнего дня. В России к этому идут системно и последовательно, соединяя военную и энергетическую стратегии, отметил Гончар, процитировав давние статьи в СМИ.

"Вот статья 20-летней давности с" независимого военного обозрения "с красноречивым названием" Флот на страже "Голубого потока". Среди прочего речь идет о том, что "Россию выдавливают из Мирового океана", "американские ВМС все более настойчиво осваивают Черноморский театр военных действий", "обеспечить безопасность этой внешней морской топливной артерии может только Черноморский флот РФ", - отметил эксперт.

А вот теперь, по словам Гончара, Россия дает знать США и НАТО, и она может их выдавливать, по крайней мере, с Черного моря, считает своим.

"Подобными действиями сегодня Кремль продолжает изучать реакцию НАТО и прежде всего США на ограничение свободы судоходства. Ведь акт агрессии против украинского катерной группы в Черном море 25 ноября не привел к каким-то серьезным последствиям для России. Поэтому в Кремле считают, что можно и нужно двигаться дальше. Как минимум, по логике России, они смогут показать "Кузькину мать" США и НАТО ", - отметил президент Центра глобальных исследований" Стратегия XXI ".

Напомним, Россия с 24 июля 2019 года перекрыла пять районов Черного моря , суммарная площадь которых составляет 118 570 кв. км, что равно более четверти его общей площади в 436 402 кв. км.

Источник: espreso.tv

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