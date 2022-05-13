Россия хочет «выгрести» оружие из запасов других стран, чтобы бросить его в бой в Украине

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сейчас большая часть оборонного ведомства страны и военные атташе по всему миру ищут советское оружие, которое можно было бы выкупить для ВСУ.

Как утверждает глава британского оборонного ведомства, в поисках оружия для Украины они сталкиваются с тем, что россияне тоже ищут «остатки» из запасов третьих стран. Но большинство из них избегают контакта с россией, боясь санкций или огласки в прессе.

Источник: https://t.me/u_now/48596

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